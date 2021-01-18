وزير الدفاع التركي يصل بغداد في زيارة رسمية

وصل وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الاثنين، برفقة رئيس الأركان يشار غولر، إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية.وأفادت وسائل إعلام التركية أن "أكار" يستهل لقاءاته الرسمية في بغداد، مع نظيره العراقي جمعة عناد في مقر وزارة الدفاع العراقية.ومن المقرر أن يلتقي وزير الدفاع التركي خلال زيارته مع الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ووزير الداخلية العراقي عثمان غانمي.ومن أبرز الملفات التي سيناقشها وزير الدفاع التركي مع المسؤولين العراقيين، مكافحة الإرهاب، وتعزيز التعاون بين البلدين في هذا المجال.