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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عبير موسى: جهات خططت للاحتجاجات في تونس

الإثنين 18/يناير/2021 - 11:52 ص
عبير موسى
عبير موسى
أمينة ذكى
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قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس عبير موسى، إن هناك جهات خططت للاحتجاجات التي تشهدها تونس.

وأضافت في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين: يجب الكشف عن نتائج التحقيقات في الأحداث التي تشهدها تونس، مطالبة بأن تكشف السلطات عن ملابسات خروج الشباب في الاحتجاجات.

يأتي هذا فيما ارتفعت حصيلة المعتقلين على خلفية أعمال الشغب التي نشبت في عدة مدن تونسية إلى 600 شخص، وفقا لما أعلنته وسائل إعلام تونسية محلية، اليوم الاثنين.

وكانت وزارة الداخلية التونسية، قد أعلنت قبل أيام، اعتقال أكثر من 328 سخص على خلفية الاحتجاجات التي بدأت بسبب رفع الأسعار وفرض ضرائب جديدة.

وقال محمد ذكري، المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية، إن انتشار الجيش ففي المدن التونسية هدفه الرئيسي حماية المنشآت السيادية.

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