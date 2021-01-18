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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

مواقع عالمية تحتفي باكتشافات سقارة: تنعش القطاع السياحي المصري

الإثنين 18/يناير/2021 - 01:39 م
جريدة الدستور
أمينة ذكى
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أشادت صحف العالم بالاكتشافات الأخيرة في منطقة سقارة، حيث اعتبرتها بأنها ستعيد كتابة التاريخ من جديد وأنها ستجذب العديد من السياح للزيارة.

- سي إن أن: ستعيد كتابة التاريخ

قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن الاكتشافات الأخيرة في منطقة سقارة بمصر، لاسيما مع اكتشاف عدد من التوابيت القديمة ومواقع الدفن والمعبد الجنائزي، ستعيد كتابة التاريخ.

وتابعت الشبكة الأمريكية، "من بين مجموعة جديدة من الاكتشافات الرئيسية التي تم العثور عليها في موقع سقارة الأثري في مصر، تم العثور على مخبأ لأعمدة الدفن القديمة يحتوي على مئات التوابيت الخشبية التي تعود إلى عصر الدولة الحديثة، وهي اكتشافات يقول عنها الخبراء أنها ستعيد كتابة تاريخ المنطقة".

وكانت مصر قد أعلنت عن اكتشاف المعبد الجنائزي للملكة نيريت - زوجة الملك تيتي، أول ملوك الأسرة السادسة في المملكة القديمة، كما تم اكتشاف ثلاثة مستودعات من الطوب اللبن - بنيت لتخزين المؤن والعروض والأدوات المستخدمة في قبر الملكة - ملحقة بالمعبد، فضلا عن اكتشاف حوالي 52 عمودًا للدفن، يتراوح عمقها بين 10 و12 مترًا وتحتوي على مئات التوابيت الخشبية التي تعود إلى فترة المملكة الحديثة.

- دويتشه فيله: ستجذب العديد من السياح

أعتبرت شبكة دويتشه فيله الألمانية ان الاكتشافات الأثرية الأخيرة في مصر وتحديدا في سقارة، سوف تجذب العديد من السياح مما ينعش القطاع السياحي في مصر.

وقالت الشبكة الالمانية: "إن سقارة هي جزء من مدينة ممفيس، عاصمة مصر القديمة، والتي تضم الجيزة وأهرامات أخرى، وقد تم إعلانها كموقع للتراث العالمي لليونسكو في السبعينيات، ولتجديد قطاع السياحة، روجت مصر لاكتشافات جديدة في السنوات الأخيرة لجذب المزيد من السياح، فضلا عن أنه في وقت لاحق من هذا العام، سيتم افتتاح متحف جديد "المتحف المصري الكبير" في الجيزة".

- فرانس 24: اكتشافات هامة وكبرى

اعتبرت قناة" فرانس 24 " الدولية، في تقرير لها أن الاكتشافات الأثرية الأخيرة للبعثة المصرية المشتركة بين المجلس الأعلى للآثار ومركز زاهي حواس للمصريات (التابع لمكتبة الاسكندرية) في منطقة آثار سقارة قرب أهرام الجيزة اكتشافات هامة وكبرى، والتي كان من بينها معبد جنائزي فرعوني وآبار وتوابيت من عصر الدولة الحديثة،

ووصفت القناة منطقة سقارة بأنها موطن لأكثر من عشرة أهرامات وأديرة قديمة ومواقع دفن للحيوانات، كما أنها منطقة مقابر العاصمة المصرية القديمة ممفيس (منف)، المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

وأضافت أن مصر تسعى باستمرار للترويج لتراثها الفرعوني عن طريق هذه الاكتشافا من أجل إنعاش قطاع السياحة.

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