اعتقال 9 داعشيين في نينوى العراقية

أعلنت الاستخبارات العراقية، اليوم الاثنين، إلقاء القبض على 9 إرهابيين ينتمون لتنظيم "داعش" الإرهابي، في محافظة نينوى شمالي العراق.وذكرت الوكالة في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية أن "قواتنا تمكنت من إلقاء القبض على تسعة إرهابيين وذلك في مناطق متفرقة من مدينة الموصل بمحافظة نينوى".وأشارت إلى أن "المقبوض عليهم عملوا بما يسمى (جيش دابق) والمعسكرات العامة وفرقة (نهاوند) و(عين جالوت)، فضلا عن عمل أحدهم فيما يسمى بالإعلام العسكري والملقب بأبو مريم".