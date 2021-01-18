ملك أحمد زاهر: «بابا بيعيط وهو بيصورني» (صور)

شاركت الفنانة ملك أحمد زاهر، جمهورها بصورة جديدة لوالدها، وذلك من خلال حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".وعلقت ملك على الصورة قائلة: "اعملوا زووم عشان تشوفوا بيعيط وهو بيصورني وأنا بعمل مشهد امبارح فلؤلؤ..اليوم ده ماكنش عندو تصوير بس جه ووقف جمبي ومسبنيش ولا ثانية لوحدي.. شكرا على إنك الداعم الأول لي.. بحبك اوي اوي يا زيزو".وكان الفنان أحمد زاهر، قد هنأ نجلته ملك بانضمامها لأبطال مسلسل لؤلؤ.