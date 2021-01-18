السفارة الأمريكية لدى أفغانستان تحذر رعاياها من مغادرة البلاد

دعت السفارة الأمريكية لدى أفغانستان جميع المواطنين الأمريكيين إلى الامتناع عن السفر إلى أفغانستان، مناشدة جميع رعاياها في هذه الدولة إلى مغادرة البلاد على الفور.وقالت السفارة الأمريكية لدى كابول في تغريدة نشرتها على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي- وأوردتها وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم الاثنين، إنه من المرجح أن تتصاعد الحوادث الإرهابية والإجرامية في العاصمة كابول.وأضافت: "تذكر السفارة المواطنين الأمريكيين بأن تحذير السفر إلى أفغانستان في المستوى الرابع، ما يعني تجنب السفر بسبب الجريمة والإرهاب والاضطرابات المدنية والاختطاف والنزاع المسلح وفيروس كورونا كوفيد-19، ويجب على المواطنين الأمريكيين المتواجدين بالفعل في أفغانستان التفكير في المغادرة".ووفقا لتحذير السفارة الأمريكية، زادت وتيرة الهجمات الإرهابية وعمليات الخطف والجرائم الجنائية،والحوادث المماثلة الأخرى في جميع أنحاء أفغانستان خلال الأسابيع الأخيرة، وتشير السفارة إلى أنه من المعروف أن "الفنادق والمجمعات السكنية والمنظمات الدولية والسفارات والمواقع الأخرى التي يرتادها الرعايا الأجانب، بما في ذلك المواطنون الأمريكيون، تتعرض لتهديد مستمر".وتذكر السفارة الأمريكية في كابول جميع المواطنين الأمريكيين بالامتناع عن السفر إلى أفغانستان، مناشدة رعاياها الموجودين في أفغانستان بالتفكير في مغادرة البلاد، وشددت في تنبيه أمني: "إذا قررتم البقاء في أفغانستان، ففكروا مليًا في جميع رحلات السفر واقتصارها فقط على تلك الضرورية للغاية".وفي وقت سابق، أصدرت السفارة الأمريكية تحذيرا يشير إلى تصاعد عمليات القتل المستهدف للصحفيين ونشطاء المجتمع المدني والمسؤولين الحكوميين والشخصيات العامة.