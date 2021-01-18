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الإثنين 18 يناير 2021 الموافق 05 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

فتح بوغاز مينائي الدخيلة والإسكندرية بعد تحسن الأحوال الجوية

الإثنين 18/يناير/2021 - 11:45 ص
ميناء الأسكندرية
ميناء الأسكندرية
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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قررت سلطات ميناء الأسكندرية، إعادة فتح البوغاز مينائي الدخيلة والاسكندرية، صباح اليوم الاثنين، بعد الاستقرار النسبي للأحوال الجومائية، حيث عادت حركة الملاحة وتداول البضائع إلى طبيعتها.

ووجه الربان طارق شاهين، رئيس مجلس الإدارة، باستمرار متابعة الرصدات الجو مائية تحسبا لأية تقلبات جوية قد تستدعي إعادة غلق البوغاز وذلك حفاظًا على الأرواح والسفن والأرصفة البحرية منعًا لوقوع أية حوادث أو تأثيرات سلبية.

كانت سلطات ميناء الإسكندرية، قررت أمس الأحد، إغلاق بوغاز مينائي الاسكندرية والدخيلة، نظرًا لسوء الأحوال الجوية وإرتفاع الأمواج وسرعة الرياح والضغط الجوي وحرصاُ على الأفراد والممتلكات، لحين تحسن الأحوال الجوية، ورفع درجة الاستعداد والاستمرار في متابعة الرصدات الجومائية بصفة دورية من حيث واتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للحفاظ على الأفراد والممتلكات.

وبلغت عدد سفن الوصول والمغادرة خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية 25 سفينة.

كما بلغت عدد السفن التي تباشر عمليات الشحن والتفريغ 28 سفينة كما بلغ إجمالي البضائع المتداولة 143،936 طن وبلغت عدد الحاويات المتداولة 2346 حاوية مكافئة، وتم دخول وخروج عدد 4388 شاحنة عبر بوابات مينائي الإسكندرية والدخيلة.

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