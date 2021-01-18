اتحاد المقاولين يحذر من تنفيذ عقود مقاولات دون رخصة بناء

قال المهندس شمس الدين يوسف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن استخراج رقم قومي لكل عقار سيكون دليلا على أن هذا العقار خالى من المخالفات الفنية والقانونية وأن هذا الرقم بمثابة تسجيل مبدئى للعقار، حيث سيسهل إجراءات التسجيل بالشهر العقارى.وأكد «شمس الدين» فى تصريحات لـ«الدستور»، أن القانون يلزم شركات المقاولات أعضاء الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء بعدم تنفيذ أي عقود مقاولات بدون رخصة بناء وألا تعرض المقاول المخالف للمسؤولية الجنائية، وكذلك المطورين العقاريين لا تقدم أي شركة عقارات على تسويق وتنفيذ أي مشروع بدون تراخيص قانونية، مشيرًا إلى أن المواطن أصبح مسئولا مسئولية كاملة عن اختياره المطور العقاري الذي يأمن إيداعه قيمة العقار الذي يشتريه.وأوضح عضو مجلس إدارة اتحاد المقاولين، أن إصدار الرقم القومي يساعد على حصر الثروة العقارية التي تقدر بالمليارات حيث تحظى باهتمام كبير من خلال الدولة ما يساعد على رفع كفاءة بعض المباني الأثرية، لافتا إلى أن الرقم القومي لكل عقار أو وحدة سكنية سيعظم من قيمة العقارات ويساهم في منع حالات التعدي على أراضي وممتلكات الغير لأنها مقيدة برقم القومي.وأضاف يوسف، أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال عام 2020 واستكمالًا بعام 2021 من تنفيذ قانون التصالح علي مخالفات البناء وأصدر رقم قومي لكل عقار أو حدة سكنية سيؤدي إلي ارتفاع نمو حجم التطوير العقاري خلال الفترة المقبلة.