التحري حول تورط ربة منزل في مصرع سيدة احترقت شقتها في أطفيح

يجري ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحريات مكثفة في واقعة مصرع ربة منزل، لقيت مصرعها إثر حريق داخل شقة سكنية في قرية بأطفيح بمحافظة الجيزة، لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.و تم الاستماع لأقوال عدد من أفراد أسرة الضحية والجيران لكشف ملابسات الواقعة، ومدى تورط ربة منزل في التسبب في مصرع الضحية من عدمه.وانتقلت قوات الحماية المدنية بالجيزة إلى موقع الحريق، وتمت السيطرة على النيران وإخماد الحريق ونقل الجثمان إلى المستشفى.كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة مركز شرطة أطفيح، وعلى الفور أمر اللواء هشام صادق، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بالدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.وانتقل العميد ماجد سعفان مدير قطاع الإطفاء الى المكان، وتم فرض كردون أمن بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت عملية إخماد الحريق، ونتج عن الواقعة وفاة "هـ. ش" 30 سنة، ربة منزل، نتيجة لاشتعال النيران داخل شقة بمنزل مكون من طابقين على مساحة 100 متر، ونقلت الى المستشفى، وانتقل رجال المباحث إلى المكان لاستماع لأقوال شهود العيان حول الحريق.