تداول 17 سفينة بموانئ بورسعيد

ذكرت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أنه تم اليوم الإثنين تداول 17 سفينة حايات وبضائع عامة.وأوضحت الهيئة في بيان اليوم، أن ميناء شرق بورسعيد استقبل 3 سفن حاويات، وغادرته 3 سفن أخرى، وتتواجد على الأرصفة 4 سفن، ومن المنتظر دخول سفينتين.وأضافت أن ميناء غرب بورسعيد استقبل سفينة حاويات، وغادرته سفينة أخرى، فيما تتواجد على الأرصفة سفينتا حاويات وبضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينة حاويات، ويجري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.