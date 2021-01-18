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الإثنين 18 يناير 2021 الموافق 05 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

رئيس الوزراء يستعرض 3 محاور لإنجازات الحكومة أمام البرلمان

الإثنين 18/يناير/2021 - 11:36 ص
مدبولي
مدبولي
كريمة أبو زيد و السيد السعدنى
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قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن الحكومة قدمت 3 تقارير لمجلس النواب من أجل أن يقف المجلس على ما تم تنفيذه وتحقق من إنجازات على مدى أكثر من عامين.

وقال رئيس الوزراء خلال كلمته أمام مجلس النواب، إن عمر الحكومة عامين ونصف منهم عام من أصعب الأعوام وهو العام الماضي والذي شهد جائحة كورنا وعملنا أن نتلافى بقدر الإمكان أعراض تلك الجائحة.

واستعرض رئيس الوزراء 3 محاور رئيسية لإنجازات الحكومة، المحور الأول الأمن القومي والذي شهد محاربة الإرهاب، والمحور الثاني كان محور الأمن المائي وشهدت الحكومة إنشاء وتطوير محطات المعالجة لمحطات الصرف الصحي، حيث شهد 53 محطة معالجة في الصعيد بتكلفة 9 مليارات جنيه وتنفيذ محطات لتحلية مياه البحر بتكلفة فاقت 4 مليارات وربع مليار جنيه في المحافظات التي تطل على البحر.

وأردف في محور الطاقة والكهرباء قامت الحكومة بتنفيذ عددا من المشروعات فاقت 34 مليار جنيه، وكذلك للطاقة المتجددة والرياح وغيرها من الأمور الأخرى وفوز مشروعات الطاقة الشمسية في أسوان طبقا لتقدير البنك الدولي كأحسن مشروع على مستوى العالم، كما تم تركيب العديد من العدادات الذكية وربط مصر والسودان كهربيا.

وتابع كما تم تنفيذ العديد من المشروعات والمساهمة في تحويل مصر لمنفذ من البترول والغاز وتم انتاج 63 مليون طن من الزيت الخام وتوقيع 26 اتفاقية للبحث والاستكشاف وبلغ إجمالي الإنتاج من الغاز الطبيعي أكثر من 4350 مليون طن وتم توصيل الغاز الطبيعي للعديد من الوحدات السكنية وتوصيل الغاز للعديد من المناطق الجديد وسيحقق مصر الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية بحلول 2023.

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