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الإثنين 18 يناير 2021 الموافق 05 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مدونون من أوكرانيا في زيارة تعريفية إلى مصر بدعوة من «السياحة»

الإثنين 18/يناير/2021 - 11:35 ص
سياح أوكرانيا
سياح أوكرانيا
الدستور
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وصل مطار القاهرة، في ساعة متأخرة من مساء أمس، مجموعة من المدونين من دولة أوكرانيا ممن يتمتعون بنسبة متابعة عالية على مواقع التواصل الاجتماعي بها، بناء على الدعوة التي وجهتها لهم وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي للقيام بزيارة تعريفية لمصر خلال الفترة من 17 – 24 يناير 2021.

ومن جهته، أكد المهندس أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أهمية هذه الزيارة للترويج لمصر في الأسواق المصدرة للسياحة إليها ومن أبرزها السوق الأوكراني، كما أنها ستساهم في تعريف السائحين الأوكران وغيرهم بالأنماط السياحية المختلفة في مصر.

وأوضح ماجد أبو سديرة، رئيس قطاع السياحة الدولية بالهيئة، أنه من المقرر أن يتضمن برنامج زيارة هؤلاء المدونين أهم المقاصد السياحية في كل من القاهرة والجيزة والغردقة والأقصر، بجانب قيامهم بزيارة عدد من أماكن الاكتشافات الآثرية الجديدة في سقارة، بالإضافة إلى زيارة قصر البارون.

ويوثق هؤلاء المدونون زيارتهم ونشر صورهم في مصر على صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم والتي تتمتع بعدد كبير من المتابعين.

جدير بالذكر أن رحلات الطيران القادمة من أوكرانيا كانت من أولى الرحلات التي استقبلتها مصر منذ اليوم الأول لاستئناف حركة السياحة الوافدة إليها في أوائل يوليو الماضي مما يؤكد على عمق العلاقات بين البلدين ويعكس شغف وحرص الشعب الأوكراني على زيارة المنتجعات السياحية المصرية ولا سيما في ظل ثقتهم في الإجراءات والاشتراطات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها مصر حرصا على صحة المصريين والسائحين.

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