التشيك تدين اعتقال المعارض الروسي أليكسي نافالني

أدان وزير الخارجية التشيكي توماش بتريتشيك اعتقال السلطات الروسية للمعارض أليكسي نافالني في مطار موسكو لدى وصوله من ألمانيا.ووصف الوزير التشيكي حسبما نقل راديو "براغ" الدولي اليوم الاثنين عملية اعتقال نافالني بأنها مدفوعة باعتبارات سياسية، كما أعرب عن رغبته في طرح هذا الأمر خلال الاجتماع المقبل لمجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.وكان رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل قد أدان بشدة هو الآخر اعتقال نافالني ووصفه بأنه "غير مقبول" كما دعا إلى إطلاق سراحه على الفور،وقد تم القبض على زعيم المعارضة الروسية فور عودته إلى موسكو قادما من برلين بعد تعافيه من محاولة اغتيال بغاز أعصاب.وتزعم السلطات الروسية أن غيابه يشكل انتهاكا لشروط الإفراج المشروط المحددة في إدانة جنائية في عام 2014 بتهمة الاختلاس وغسيل الأموال.