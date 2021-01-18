9 إصابات كورونا في صفوف رحلتين حملتا لاعبين ببطولة أستراليا للتنس

ارتفعت حصيلة إصابات كورونا في صفوف ركاب الرحلتين الجويتين اللتين حملتا لاعبين مشاركين ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس إلى 9 حالات.وذكرت شبكة "سى إن إن" الأمريكية اليوم الإثنين، أن رئيس وزراء ولاية فيكتوريا دانيل أندروز أكد أن الحالات الجديدة لأشخاص لهم صلة بالبطولة، مشيرا إلى أنهم يخضعون للحجر الصحي.وأشارت الشبكة إلى أنه تم فرض حجر صحى لمدة أسبوعين على جميع اللاعبين القادمين على متن هاتين الرحلتين، والبالغ عددهم 47 لاعبا؛ لمخالطتهم المصابين.من جهته، أكد مدير بطولة أستراليا المفتوحة للتنس كريج تايلى أن بطولة الـ"جراند سلام" ستمضى قدما، قائلا، "سنواصل قصارى جهدنا لضمان حصول هؤلاء اللاعبين على وضع مقبول إلى حد ما".