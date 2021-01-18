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رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

أنفلونزا الطيور تنقذ الدجاج من مخالب الطيور الجارحة في الهند

الإثنين 18/يناير/2021 - 11:33 ص
أنفلونزا الطيور
أنفلونزا الطيور
وكالات
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أوقفت حديقة حيوان تديرها الدولة في الهند تقديم الدجاج طعاما للطيور الجارحة مثل الصقور والنسور والبوم، وذلك مع تفشي أنفلونزا الطيور في أكثر من 10 ولايات في البلاد.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن الاختبارات الأولى التى تقيس استجابة أجسام مضادة معينة لطائر من نوع بومة السمك البنية نفق في حديقة الحيوان الوطنية في نيودلهي، أثبتت إصابة الطائر بفيروس "اتش -5إن 8"، وفقا لوزارة البيئة والغابات وتغير المناخ، وأضافت الوزارة مطلع هذا الأسبوع أنه تم عزل الطيور في حديقة الحيوان.

وقالت وزارة تربية الحيوانات في بيان منفصل في وقت متأخر أمس الأحد، إنه تم تأكيد المزيد من حالات النفوق للغربان وطيور البلشون والبجع والحمام والدواجن بسبب أنفلونزا الطيور في ولايات ماهاراشترا وماديا براديش وتشهاتيسجاره وأوتاراخاند ودلهي، وأضافت أن عمليات الإعدام مستمرة.

ويهدد تفشي المرض في ثاني أكبر منتج للبيض في العالم صناعة الدواجن التي تتعافى بعد تراجع الأسعار العام الماضي وسط تكهنات بأن الدجاج قد ينشر فيروس كورونا.

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