إعانة صحية للمعلمين المصابين بكورونا.. الشروط والتفاصيل

حصلت "الدستور"، على صورة ضوئية للطلب الذي أقرته نقابة المهن التعليمية، للمعلمين المصابين بفيروس كورونا المستجد، في إطار اهتمامها بأحوال المعلم ومحاولتها الدائمة لتقديم المساعدة له قدر المستطاع، ونظرا للظروف التي تمر بها البلاد وانتشار الجائحة.وطالبت النقابة من المعلمين المصابين والراغبين في صرف الإعانة المالية، ضرورة التواصل مع اللجنة الفرعية واللجنة النقابية بإدارتهم التعليمية لصرف إعانة مرضية طبقا للحالة المرضية.وحددت النقابة الأوراق المطلوبة لصرف الإعانة وهي:1- صورة كارنية النقابة2- صورة البطاقة3- مفردات مرتب4- صحيفة أحوال5- نتيجة تحليل pcr6- إفادة من الصحة بمدة العزل ومكانه وتاريخه7- أي إشعات أو تقارير طبية8- إستمارة إعانة طبية من النقابة9- إفادة من الإدارة التعليمية بالاشتراك بصندوق الزمالة وعدم الحصول على إجازات خاصة.وفيما يخص أصحاب الأمراض المزمنة، قررت النقابة صرف إعانة صحية للمعلم المصاب بأحد الأمراض التالية:(عملية القلب المفتوح، زراعة أحد الأعضاء، الجلطة الدماغية، الأورام، الفشل الكلوي، فقد البصر أثناء الخدمة، البتر)وحددت الأوراق المطلوبة كالتالي:1- صورة كارنية النقابة2- صورة البطاقة3- مفردات مرتب4- صحيفة أحوال5- تقرير طبي من اللجنة الطبية6- أي إشعات أو تقارير طبية7- إستمارة إعانة طبية من النقابة8- إفادة من الإدارة التعليمية بالاشتراك بصندوق الزمالة وعدم الحصول على إجازات خاصة