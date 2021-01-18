«أنا يقظ» التونسية تدعو الحكومة لاسترجاع أموال «بن علي» من سويسرا

دعا عضو الهيئة التسييرية بمنظمة "أنا يقظ" التونسية مهاب القروي اليوم الإثنين في تصريحات الحكومة ورئاسة الجمهورية إلى إيجاد اتفاق مع السلطات السويسرية، والتعجيل باستكمال الملفات؛ لمحاولة استرجاع أموال وأصول عائلة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، مؤكدا ضرورة التعاون مع سويسرا في هذا الشأن.يذكر أن ائتلاف من المنظمات في تونس كشف أمس الأحد أن حجم الأموال المهددة بإجراءات رفع التجميد بسويسرا لعائلة رئيس الجمهورية الأسبق زين العابدين بن علي والمقربين منه، يصل إلى 320 مليون دولار.