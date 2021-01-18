تجديد حبس 6 لحوزتهم تماثيل أثرية ومصنع للمواد المخدرة بالمنوفية

قررت نيابة الباجور بمحافظة المنوفية، تجديد حبس 6 أشخاص 15 يوما على ذمة التحقيقات، كانوا قد كونوا تشكيلا عصابيا للاتجار وتصنيع المولد المخدرة المختلفة، كما ضبط بحوزتهم 7 تماثيل يشتبه في أثريتهم، وطبنحة، ومبالغ مالية، و5 هواتف محمولة.تعود أحداث الواقعة، إلى التأكيد على معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة تكوين 9 أشخاص لـ4 منهم معلومات جنائية، تشكيلًا عصابيًا تخصص في تصنيع الأقراص المخدرة لعقاري «التامول – الترامادول» وإعدادهم المواد الكيميائية التي تدخل في تصنيع العقاقير المخدرة وكبسها بالماكينات والأجهزة الخاصة بذلك وصولًا للمنتج النهائى وتخزينها بمخازن سرية استعدادا لترويجها على عملائهم بمختلف محافظات الجمهورية متخذين من دائرة مركز شرطة الباجور بمحافظة المنوفية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.وعقب تقنين الإجراءات وتنسيقًا وقطاعي الأمن الوطني والأمن العام بالاشتراك مع قطاع الأمن المركزي والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة ومديرية أمن المنوفيه بقيادة اللواء أحمد فاروق القرن، ومباحث المخدرات، بقيادة المقدم محمد النحاس رئيس المباحث، أمكن ضبط 6 من عناصر التشكيل وبرفقتهم أحد الأشخاص.وأسفرت عمليات التفتيش للمتهمين المشار إليهم ومساكنهم عن ضبط ما يلي، «كمية لبودرة الترامادول الخام وزنت 4.500 كيلو جرام، و930 قرصا مخدرا لعقار الترامادول، وكمية لمخدر الأفيون، وكمية لمخدر الحشيش، وأدوات خاصة بالتصنيع والتغليف، وكمية من المواد الخام الخاصة بتصنيع المواد المخدرة، ومبالغ مالية، وطبنجة، و35 طلقة لذات العيار، وسيارة، و7 تماثيل يشتبه فى أثريتهم، و5 هواتف محمول».