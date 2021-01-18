الصحة العالمية: مصاب كورونا يظل ناقلا للعدوى لمدة 9 أيام

كشفت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا، ميليتا فوينوفيتش، اليوم الاثنين، عن عدد الأيام التي يظل فيها المرضى بـ"كوفيد- 19" ناقلين للعدوى للمحيطين بهم.وأوضحت الخبيرة الدولية المختصة، في تصريحات أوردتها وسائل إعلام روسية، أن "هذه الحالة تتعلق بالأشخاص الذين ينشرون الفيروس الحي"، لافتة إلى أنه وفقا لدراسات أولية، فإن معظم المرضى يصبحون معدين في غضون 8- 9 أيام فقط من ظهور الأعراض، وأن هذه الفترة المعدية قد تطول أكثر بالنسبة للحالات الأكثر خطورة.