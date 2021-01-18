تطعيم أكثر من مليون شخص ضد كورونا في ألمانيا

أعلن معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الاثنين، تطعيم أكثر من مليون مواطن بلقاح فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)،وحصل مليونًا و48 ألفًا و160 مواطنًا على اللقاح في ألمانيا، في الوقت الذي توجد فيه مخاوف بشأن سرعة طرح اللقاح في البلاد، وذلك حسبما نقلت قناة "سي إن إن" الأمريكية.وسجلت السلطات في ألمانيا حتى الآن مليوني و40 ألف و659 حالة إصابة فيما بلغ إجمالي الوفيات 46 ألف و633 حالة منذ بداية تفشي الوباء.