الخارجية العراقية: الحكومة ماضية بإجراء الانتخابات المبكرة

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن الحكومة ماضية بإجراء الانتخابات المبكرة التي تعد أحد أهم الأهداف الرئيسية في المنهج الحكومي، مشددا على استعداد الحكومة لتوفير كل المتطلبات التي تقع على عاتقها، وتوفير الأجواء الآمنة لإجراء انتخابات تلبي المعايير الدولية.وبحث حسين خلال اجتماع حضره رئيس مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جليل عدنان خلف، وفق بيان أوردته قناة "السومرية" الإخبارية الإثنين لتحضيراتا لإجراء الانتخابات المبكرة خلال هذه السنة، مناقشا الخطوات التي اتخذتها الوزارة حول التواصل مع المنظمات الدولية ومنظمة الأمم المتحدة، ودعمها للعملية الانتخابية، ودعوة مراقبين دوليين لمراقبتها، كما تم بحث القضايا المتعلقة بالجوانب الفنية، لاسيما التعاون المشترك بين وزارة الخارجية والمنظمات الدولية، مؤكدا أن الوزارة ستضع كافة إمكانياتها بالتعاون مع المنظمات الدولية والمراقبين لإنجاح الانتخابات.من جانبه، شدد رئيس مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جليل عدنان خلف على ضرورة تعاون جميع الوزارات ومؤسسات الدولة مع مفوضية الانتخابات لإنجاز خططها، حيث قدم تقريرا عن الاستعدادات التي اتخذتها المفوضية لإنجاح العملية الانتخابية، مقترحا إجراء الانتخابات المبكرة في 16 من أكتوبر لعام 2021 الجاري.