البحرين: زيادة إصابات كورونا نتيجة عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية

شدد وكيل وزارة الصحة البحرينية الدكتور وليد المانع، على أهمية الالتزام والتقيد بمعايير التباعد الاجتماعي وتجنب التجمعات قدر المستطاع، مؤكدًا أن ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في الآونة الأخيرة، جاء نتيجة عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية الذي يؤدي إلى زيادة معدل انتشار الفيروس في المجتمع.وأشار الدكتور وليد المانع، في بيان له اليوم، إلى ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والمواصلة بحذر للحفاظ على صحة وسلامة الجميع، وكذلك اتباع كافة التعليمات والإرشادات الصادرة عن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19) والتي ستساهم في الحد من انتشار الفيروس.كما نوه بضرورة مراعاة كبار السن والمصابين بالأمراض الكامنة بشكل خاص والذين يشكل الفيروس خطرًا على صحتهم وسلامتهم بشكل أكبر.ودعا المانع، إلى أهمية دعم الجهود الوطنية لتجاوز مخاطر هذه الجائحة، مشددًا على أن انخفاض عدد الحالات وعودة الحياة إلى طبيعتها لن يتحقق بغير الالتزام الجاد بالتعليمات الصادرة للحد من انتشار الفيروس.