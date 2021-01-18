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من بينها الجزر.. 5 خضروات لفقدان الوزن وتعزيز المناعة

الإثنين 18/يناير/2021 - 04:35 م
فقدان الوزن
فقدان الوزن
شيماء دهب
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يقلل الطقس البارد من عملية التمثيل الغذائي، ويزيد من الرغبة في تناول الأطعمة غير الصحية، كما يبطئ عملية فقدان الوزن، وأكدت الدكتورة ولاء أبو الحجاج، استشاري التغذية العلاجية، أنه بينما لا يوجد حل بديل للخمول البدني لكن يمكن معالجة بطء عملية الأيض، عن طريق تضمين المزيد من الخضار الشتوية في نظامك الغذائي.

وأوضحت استشاري التغذية العلاجية لـ "الدستور " أن الشتاء يتميز يمجموعة كبيرة من الخضروات والأطعمة ذات القيمة الغذائية، التي يمكن أن تبقيك دافئًا وتضيف نكهة إلى طعامك، كما تساهم في زيادة مناعتك وحتى مساعدتك على التخلص من الكيلوجرامات من خلال زيادة التمثيل الغذائي، وقدمت 5 خضروات يجب أن تأكلها في هذا الوقت من العام، لتعزيز المناعة وإنقاص الوزن، وذلك فيما يلي:


1- الجزر:

الجزر غني بفيتامين أ، وهو واحد من أكثر الخضروات الشتوية صحية ومتعددة الاستخدامات، فهو منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف، مما يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول، وهناك العديد من الطرق لتضمين الجزر في نظامك الغذائي من خلال وضعه في الشوربة أو السلطة.

الجزر أيضًا غني بفيتامين B، وB2، وB3، وC، وD، وE، وK، وبيتا كاروتين، مما يساهم في تحسين الرؤية وإبطاء عملية الشيخوخة، والوقاية من أمراض القلب وصحة الجلد والشعر والأظافر.

2- السبانخ:

تحتوي السبانخ على الحديد، والزنك، والمغنيسيوم، وفيتامين K، وفيتامين أ، كما أن تناول السبانخ يوميًا في الشتاء يمكن أن يعزز مناعتك ويساعدك على بناء العضلات ويحافظ على نشاطك، ويمكن أن يساعد في فقدان الوزن، لأنها منخفضة السعرات الحرارية ولا تحتوي على دهون وغنية بالألياف.


3- البنجر:

يحتوي البنجر على كمية عالية من الماء، وكل من هذه الخصائص مفيدة لفقدان الوزن، كما أن تناول البنجر بعد جلسة التمرين يمكن أن يساعد في التعافي السريع للعضلات، ويمكن إضافة البنجر إلى السلطة أو يمكن مزجه لصنع العصائر، حيث أنه غني بفيتامينات أ، ب، ج، بالإضافة إلى البوتاسيوم، والحديد، والفولات، وهو مزيل رائع للسموم، ويساعد على إدارة مستوى السكر في الدم، ويقلل من مخاطر السمنة وأمراض القلب.
علاوة على ذلك فهو يزيد من عدد خلايا الدم البيضاء (WBC)، مما يساعد على محاربة الجذور الحرة المسببة للأمراض.

4- البطاطا:

تعد البطاطا الحلوة مصدرًا جيدًا للبروتين، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم، والكالسيوم، وفيتامين ج، وفيتامين أ، وفيتامين ب 6، إلى جانب ذلك تحتوي أيضًا على مضادات الأكسدة مثل بيتا كاروتين وحمض الكلوروجينيك.

ويمكن أن تقدم البطاطا كوجبة خفيفة مثالية في منتصف النهار عند محاولة إنقاص الوزن، إذ يمكن أن تقلل الألياف الغذائية الموجودة فيها، من مستوى هرمونات الجوع وتعزز الشبع وتبطئ عملية الهضم وتحسن مستوى السكر في الدم، كما أنها تحتوي على نشا مقاوم يبقيك ممتلئًا لفترة أطول، مما يمنعك من الإفراط في تناول الطعام والمضغ غير الصحي.

5- اللفت:

ينتمي اللفت إلى الفصيلة الصليبية، والتي تحتوي على بعض العناصر الغذائية الصحية للغاية، حيث أنه مليء بفيتامينات C، وK، وحمض الفوليك، والبوتاسيوم، والألياف، والكالسيوم، والجلوكوسينولات المضادة للسرطان، ويمكن أن يساعدك محتوى الألياف الموجود فيه على الشعور بالشبع لفترة أطول والحفاظ على مستوى السكر في الدم تحت السيطرة.

ويتميز اللفت بأنه منخفض السعرات الحرارية، ويمكن إدراجه بسهولة في النظام الغذائي، من خلال صنع شوربة اللفت أو وضعه في السلطة.

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