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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصحف الإماراتية تركز على إقبال المواطنين لتلقي لقاح كورونا

الإثنين 18/يناير/2021 - 11:28 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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ركزت الصحف الإماراتية، الصادرة صباح الإثنين، على إقبال المواطنين لتلقي لقاح كورونا ضمن الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا.

وقالت صحيفة (الاتحاد) تحت عنوان (اللقاح للجميع) إن الإمارات في مقدمة دول العالم بتوسيع الشرائح الاجتماعية من متلقي لقاح (كوفيد- 19)، بعد التقدم المحرز في الحملة الوطنية للتطعيم ضد الفيروس، والذي وصل إلى معدل 25.12 جرعة لكل 100 شخص في الدولة، بمجموع مليون و882 ألفا و778 جرعة، وما زالت الأرقام تنمو يوميًا، لتؤكد نهج الدولة في الاهتمام بصحة وسلامة كل فرد من أفراد المجتمع.

وأضافت أن مستوى وعي المجتمع باللقاح وأهميته يتضح بشكل كبير من خلال مدى الإقبال، وعدد الجرعات التي يتم تقديمها كل يوم، كما أنه يعكس مدى ثقة الجميع باللقاح ومأمونيته وفعالياته في مقاومة الفيروس، وحرص كل فرد على المساهمة في مهمة مؤسساتنا وخط دفاعنا الأول بالوصول بنا إلى مجتمع محصّنٍ ومتعافٍ بشكل تام، تمهيدًا لعودة الحياة إلى طبيعتها وتسريع عملية الإنتاج في مختلف القطاعات.

من جهتها، قالت صحيفة (البيان) حتت عنوان (منظومة متكاملة للتعافي) "مثلما كان الأمر، في التصدي لتداعيات الجائحة منذ انتشارها قبل نحو عام، عبر جهود حكومية ومحلية جبارة، تجلى التحدي مجددًا في معركة التعافي، حيث واكبت القيادة سير الأمور في الميدان".

وأضافت أن النجاح المبهر الذي تواصله دولة الإمارات في تعاملها مع أزمة «كوفيد 19»، ابتداءً من احتوائها، ومساعدة الدول الأخرى في مواجهتها، وصولًا إلى خوضها معركة التعافي بكل ثقة واقتدار.

أما صحيفة (الوطن) أكد في افتتاحيتها تحت عنوان (الحملة الوطنية للتلقيح تزداد زخمًا)- أن الإمارات تقوم بجهود عظيمة نحو تحقيق نصر تاريخي على الجائحة الوبائية، بعد أن كسبت الرهان بفضل ما تحفل به من طاقات وقدرات وإمكانات وكفاءات وخبرات قل نظيرها، ووعي مجتمعي مدرك لأهمية وطبيعة المرحلة التي تستوجب الإحساس التام بالمسؤولية الوطنية والتعامل وفق ما تنص عليه الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأضافت أن اليوم تأتي مرحلة إعطاء اللقاحات لتكون الخطوة الأخيرة في مسيرة شهدت تكاتفًا كبيرًا للوصول إلى المرحلة الراهنة إيذانًا بقرب القضاء بشكل تام على الفيروس واجتثاثه واستعادة الحياة الطبيعية، إذ ستكون دولة الإمارات كما تؤكد القيادة الرشيدة من أول دول العالم في التعافي التام من الجائحة.

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