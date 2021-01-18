4 يجبرون عاملا على توقيع إيصال أمانة لابتزازه بالسلام.. تجديد حبس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، اليوم، حبس 4 متهمين لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم باستدراج عامل وتصويره وتكبيله وإجباره على إمضاء على وصل أمانة لابتزازه ماديا بمدينة السلام.وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين "ن. م، ع. ن، م. ف، ط. ج" استدرجوا المجنى عليه "إ. م" داخل شقة بغرض ممارسة الرذيلة مع المتهمة الأولى، وقاموا بتصويره عاريا وتكبيله لابتزازه ماديا واجباره على الامضاء على وصل أمانة.وأقر المتهم الثاني بمعرفته للمجنى عليه معرفة سطحية، وعلم بأنه ورث منزل مكون من أربعة طوابق عن والده بالإضافة إلى مبلغ مالي كبير يصل لـ 400ألف جنيه، فحضر في ذهنه استدراجه لابتزازه والحصول منه على أموال فاستدعى باقي المتهمين للإيقاع بالمجنى عليه.وتواصلت المتهمة الأولى مع المجنى عليه عن طريق موقع التواصل الاجتماعي، والحديث معه لفترة حتى قامت باستدراجه للشقة محل الواقعة، وقام المتهمين بالتقاط بعض الصور لهما دون علمه.واستكمل المتهمون أنهم حاولوا تهديده بمحادثاته ومكالماته والصور الخاصة بينه وبين المتهمة لإجباره على التوقيع على وصل الأمانة، ليتمكنوا من ابتزازه فرفض فقاموا بتصويره عاريا ومن ثم تكبيله وإجباره على التوقيع على وصل الأمانة، وطلبوا منه مبلغ 100 ألف جنيه مقابل إعطائه الصور ووصل الأمانة.كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة السلام من عامل، يفيد بقيام 4 أشخاص بتعريته وتصويره وإجباره على الامضاء على وصل أمانة الإجراء التحريات اللازمة، وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب الواقعة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.