رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 18 يناير 2021 الموافق 05 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

4 يجبرون عاملا على توقيع إيصال أمانة لابتزازه بالسلام.. تجديد حبس

الإثنين 18/يناير/2021 - 11:28 ص
محكمة
محكمة
داليا عبد الباسط
طباعة
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، اليوم، حبس 4 متهمين لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم باستدراج عامل وتصويره وتكبيله وإجباره على إمضاء على وصل أمانة لابتزازه ماديا بمدينة السلام.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين "ن. م، ع. ن، م. ف، ط. ج" استدرجوا المجنى عليه "إ. م" داخل شقة بغرض ممارسة الرذيلة مع المتهمة الأولى، وقاموا بتصويره عاريا وتكبيله لابتزازه ماديا واجباره على الامضاء على وصل أمانة.

وأقر المتهم الثاني بمعرفته للمجنى عليه معرفة سطحية، وعلم بأنه ورث منزل مكون من أربعة طوابق عن والده بالإضافة إلى مبلغ مالي كبير يصل لـ 400ألف جنيه، فحضر في ذهنه استدراجه لابتزازه والحصول منه على أموال فاستدعى باقي المتهمين للإيقاع بالمجنى عليه.

وتواصلت المتهمة الأولى مع المجنى عليه عن طريق موقع التواصل الاجتماعي، والحديث معه لفترة حتى قامت باستدراجه للشقة محل الواقعة، وقام المتهمين بالتقاط بعض الصور لهما دون علمه.

واستكمل المتهمون أنهم حاولوا تهديده بمحادثاته ومكالماته والصور الخاصة بينه وبين المتهمة لإجباره على التوقيع على وصل الأمانة، ليتمكنوا من ابتزازه فرفض فقاموا بتصويره عاريا ومن ثم تكبيله وإجباره على التوقيع على وصل الأمانة، وطلبوا منه مبلغ 100 ألف جنيه مقابل إعطائه الصور ووصل الأمانة.

كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة السلام من عامل، يفيد بقيام 4 أشخاص بتعريته وتصويره وإجباره على الامضاء على وصل أمانة الإجراء التحريات اللازمة، وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب الواقعة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

موضوعات متعلقة

رئيس المخابرات العامة يزور رام الله وينقل رسالة من الرئيس السيسى لـ"أبومازن"

حتى لا تُُصاب بـ«كورونا».. احذر 10 أشياء تضعف المناعة

بعد فشل محمد علي.. الباز: علي حسين مهدي «نمرة جديدة» يتم إعدادها

رئيس الوزراء يلقي بيان للحكومة أمام البرلمان اليوم

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد المنطقة الصناعية بعرب العوامر

image description

صيانة أعمدة إنارة تأثرت بالطقس السيئ في دمياط

image description

محافظ الجيزة: دعم منظومة النظافة بمعدات بـ45 مليون جنيه

image description

أسيوط تكرم فريقها الصحي على جهوده في مواجهة كورونا

image description

جامعة أسيوط تكرم مدير عام الشؤون الهندسية لبلوغه سن المعاش

الأكثر قراءة

الصحة العالمية: مصاب كورونا يظل ناقلا للعدوى لمدة 9 أيام

بعد إجرائه مسحة ذرية.. منع زيارة الفنان علي حميدة

دفعة العمالة الغير منتظمة يناير.. موعد صرف المنحة الخامسة للعمالة الغير منتظمة 2021

«سي إن إن»: اكتشافات سقارة الأخيرة ستعيد كتابة التاريخ

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

9 إصابات كورونا في صفوف رحلتين حملتا لاعبين ببطولة أستراليا للتنس

بسرعة 150 كيلومترا في الساعة.. إعصار «كيمي» يقترب من شمال أستراليا

مصر مع السويد.. 8 مباريات حاسمة في كأس العالم لكرة اليد

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 18-1-2021

أيام زمان

«كنت ضيف عليهم».. هل خلف أحمد زكى وعده مع مدرسة المشاغبين؟

عماد عبدالحليم توفي شابًا.. عم مطربة مشهورة.. وتبناه العندليب

سر حمل متظاهري ثورة 19 الفنان حسن فايق على الأعناق

إسماعيل ياسين اشتكى لى من العوز.. اعترافات خورشيد عن الفقر

مقالات الرأي
د. منى حلمى
يوم سعيد فى حياة الطفلة «فاتن حمامة» ويوم سعيد فى حياة الفن السابع
عمرو خالد
«الجبار».. اذهب إليه بكسرك وسيجبر بخاطرك «2 - 2»
مؤمن المحمدي
ذئاب الجبل
د.أحمد الخميسى
سلافوى جيجك.. «كوفيـد- 19» الذى هز العالم
المزيد

الثقافة

رحلة العائلة المقدسة بثقافة الأقصر

أمل سرور تروى كواليس حوار على مائدة صلاح فضل جمعت عمالقة الكتابة

محاضرات ثقافية وأمسيات شعرية وورش فنية بـ«ثقافة الأقصر»

نشاط مكثف للقوافل الثقافية بقرى الشرقية