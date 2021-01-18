مصادرة شيش وغلق كافتيريات لمخالفتها الإجراءات الاحترازية بأسيوط

ترأس المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط، حملة تفتيشية مفاجئة على المقاهي والكافيتريات بحي شرق وحي غرب مدينة أسيوط، حيث تم ضبط ومصادرة أعداد كبيرة من الشيش وتحرير محاضر ضد المخالفين، بالإضافة إلى إغلاق عدد من الكافتيريات بالتنسيق مع مديرية الأمن واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها لمخالفتها تطبيق الإجراءات الاحترازية المقررة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد تنفيذاَ لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.ومن جانبه شدد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على المقاهي والكافتريات وقاعات الأفراح للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، لافتًا إلى ضرورة اتباع القواعد وتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنت عنها واتخذتها الدولة في هذا الشأن.وأشار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وغير الملتزمين بالتعليمات والقرارات الصادرة من قبل رئاسة مجلس الوزراء واللجنة العليا لمكافحة الفيروسات وفي ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تقوم بها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.كما وجه محافظ أسيوط قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء بالمتابعة الدورية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية عن طريق شن الحملات الرقابية والتفتيشية على المقاهي والكافيتريات ومصادرة "الشيش" وتوزيع منشورات توعوية بالوقاية من المرض، فضلًا عن حملات رقابية مكثفة على المنشآت العامة لمتابعة إجراءات السلامة والوقاية مؤكدا ضرورة البعد عن التجمعات والأماكن المزدحمة ومراعاة قواعد الحفاظ على الصحة العامة.