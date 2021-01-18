سر صورة جمعت بين حسن الشافعي ودينا الشربيني

تفاعل الجمهور مع صورة جديدة نشرها الموزع الموسيقى حسن الشافعي برفقة الفنانة دينا الشربيني، وكتب تعليقا عليها" واللي يجي معانا يطير، سعيد إنى اشتغلت معاكي، موهبة عظيمة".وتساءل كثير من المتابعين عن سر هذه الصورة، والذي اتضح أن السبب وارئها هو التعاون بينهما في إعلان خاص لأحد شركات المحمول، يقوم حسن الشافعي بالتوزيع الموسيقى الخاص به، وتشارك دينا الشربيني في غناء بعض اللقطات بالإعلان بالمشاركة مع الفنان محمد سعد.يذكر أن الممثلة المصرية دينا الشربيني تستعد لانطلاق تصوير مسلسلها الجديد، الذي سيعرض في شهر رمضان لعام 2021 وهذه المرة الرابعة التي تؤدي البطولة المطلقة في أعمالها.