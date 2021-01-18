رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 18 يناير 2021 الموافق 05 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نزح تجمعات مياه الأمطار بحي العجمي

الإثنين 18/يناير/2021 - 11:23 ص
مياه الأمطار
مياه الأمطار
هبه عويضه
طباعة
واصلت الأجهزة التنفيذية بحى العجمي بالإسكندرية، نزح وشفط مياه الأمطار بنطاق الحي، استمرارا لحالة التأهب، تنفيذا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بضرورة التعامل الفورى مع تجمعات مياه الأمطار.

وتمت أعمال نزح تجمعات المياه بنطاق الحى مع تمركز سيارات كسح أو البدالات بالنقاط الحرجة التى حددها رئيس الحى للتعامل الفورى معها حال سقوط الأمطار وتم التعامل،
حيث تم تمركز بدالة وعدد 2 سيارة كسح لشركة الصرف الصحي بمثلث الشركات بوادي القمر، وتم شفط مياه الأمطار من الشارع الجديد بالبيطاش.

وجارى كسح تجمعات مياه أمطار بشارع شهر العسل أمام مدخل شارع النقابات الهندسيه بالبيطاش شرق، وشفط المياه من شارع الميناء شرق البيطاش، وطريق إسكندرية مطروح أمام مدخل البيطاش، كما تم رصد تجمعات بسيطة من مياه الأمطار بالكيلو 21 يتم التعامل معها أولا بأول.

وأكد السيد موسى رئيس حى العجمي على استمرار حالة التأهب والتواجد الميدانى لجميع التنفيذيين حتى الانتهاء من جميع التجمعات بنطاق الحى، تحت إشراف سكرتير عام الحى وبتواجد إدارات المتابعة الميدانية والأزمات والكوارث وإشغال الطريق ورؤساء القطاعات، وبمشاركة الحملة الميكانيكية بكامل قوتها.

موضوعات متعلقة

إجمالى إصابات كورونا فى العالم يتجاوز 95 مليون حالة

موقع مبادرة احلال السيارات الملاكي وقائمة وشروط التخريد واستبدال القديمة

رئيس الوزراء يلقي بيان للحكومة أمام البرلمان اليوم

بينهم «ورثة مرسي».. قبول التحفظ على أموال 89 من قيادات وعناصر «الإخوان»

الصور

image description

مصادرة شيش وغلق كافتيريات لمخالفتها الإجراءات الاحترازية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد المنطقة الصناعية بعرب العوامر

image description

صيانة أعمدة إنارة تأثرت بالطقس السيئ في دمياط

image description

محافظ الجيزة: دعم منظومة النظافة بمعدات بـ45 مليون جنيه

image description

أسيوط تكرم فريقها الصحي على جهوده في مواجهة كورونا

الأكثر قراءة

الصحة العالمية: مصاب كورونا يظل ناقلا للعدوى لمدة 9 أيام

بعد إجرائه مسحة ذرية.. منع زيارة الفنان علي حميدة

دفعة العمالة الغير منتظمة يناير.. موعد صرف المنحة الخامسة للعمالة الغير منتظمة 2021

«سي إن إن»: اكتشافات سقارة الأخيرة ستعيد كتابة التاريخ

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

9 إصابات كورونا في صفوف رحلتين حملتا لاعبين ببطولة أستراليا للتنس

أنفلونزا الطيور تنقذ الدجاج من مخالب الطيور الجارحة في الهند

بسرعة 150 كيلومترا في الساعة.. إعصار «كيمي» يقترب من شمال أستراليا

مصر مع السويد.. 8 مباريات حاسمة في كأس العالم لكرة اليد

أيام زمان

«كنت ضيف عليهم».. هل خلف أحمد زكى وعده مع مدرسة المشاغبين؟

عماد عبدالحليم توفي شابًا.. عم مطربة مشهورة.. وتبناه العندليب

سر حمل متظاهري ثورة 19 الفنان حسن فايق على الأعناق

إسماعيل ياسين اشتكى لى من العوز.. اعترافات خورشيد عن الفقر

مقالات الرأي
د. منى حلمى
يوم سعيد فى حياة الطفلة «فاتن حمامة» ويوم سعيد فى حياة الفن السابع
عمرو خالد
«الجبار».. اذهب إليه بكسرك وسيجبر بخاطرك «2 - 2»
مؤمن المحمدي
ذئاب الجبل
د.أحمد الخميسى
سلافوى جيجك.. «كوفيـد- 19» الذى هز العالم
المزيد

الثقافة

رحلة العائلة المقدسة بثقافة الأقصر

أمل سرور تروى كواليس حوار على مائدة صلاح فضل جمعت عمالقة الكتابة

محاضرات ثقافية وأمسيات شعرية وورش فنية بـ«ثقافة الأقصر»

نشاط مكثف للقوافل الثقافية بقرى الشرقية