نزح تجمعات مياه الأمطار بحي العجمي

واصلت الأجهزة التنفيذية بحى العجمي بالإسكندرية، نزح وشفط مياه الأمطار بنطاق الحي، استمرارا لحالة التأهب، تنفيذا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بضرورة التعامل الفورى مع تجمعات مياه الأمطار.وتمت أعمال نزح تجمعات المياه بنطاق الحى مع تمركز سيارات كسح أو البدالات بالنقاط الحرجة التى حددها رئيس الحى للتعامل الفورى معها حال سقوط الأمطار وتم التعامل،حيث تم تمركز بدالة وعدد 2 سيارة كسح لشركة الصرف الصحي بمثلث الشركات بوادي القمر، وتم شفط مياه الأمطار من الشارع الجديد بالبيطاش.وجارى كسح تجمعات مياه أمطار بشارع شهر العسل أمام مدخل شارع النقابات الهندسيه بالبيطاش شرق، وشفط المياه من شارع الميناء شرق البيطاش، وطريق إسكندرية مطروح أمام مدخل البيطاش، كما تم رصد تجمعات بسيطة من مياه الأمطار بالكيلو 21 يتم التعامل معها أولا بأول.وأكد السيد موسى رئيس حى العجمي على استمرار حالة التأهب والتواجد الميدانى لجميع التنفيذيين حتى الانتهاء من جميع التجمعات بنطاق الحى، تحت إشراف سكرتير عام الحى وبتواجد إدارات المتابعة الميدانية والأزمات والكوارث وإشغال الطريق ورؤساء القطاعات، وبمشاركة الحملة الميكانيكية بكامل قوتها.