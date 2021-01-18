نيجيريا تكشف عن خطة لتحصين 150 مليون شخص من كورونا

قال مسئول في الحكومة النيجيرية اليوم الاثنين، إن بلاده تستهدف تحصين 70 في المائة من المواطنين من فيروس (كوفيد-19) بواقع 149.6 مليون شخص، خلال العام الجاري والمقبل.وقال باسي أوكبوسن، مدير مكافحة الأمراض المعدية والتحصين في وكالة الرعاية الصحية الوطنية النيجيرية، أن الدفعة الأولى من لقاحات (كوفيد-19 ) سوف تتسلمها بلاده نهاية الشهر الجاري، وستخصص للمواطنين دون أي تكلفة.وأوضح أوكبوسن في تصريحات نشرها موقع "بريميم تايمز" أن نيجيريا تتوقع حصول حوالي 100 ألف لقاح مجاني بحلول نهاية شهر يناير الجاري كجزء من ترتيب مبادرة "كوفاكس" الرامية إلى تسريع إتاحة أدوات مكافحة (كوفيد-19) لدى البلدان منخفضة الدخل، والذي تشرف عليه منظمة الصحة العالمية وشركاؤها، علاوة على حصول نيجيريا على لقاحات أخرى سوف تأتي من شركات مختلفة على مراحل.وأفاد بأن التطعيم لن يبدأ إلا بعد أن تكون اللقاحات قد حصلت على الشهادة المناسبة من وكالة تنظيم الأدوية الوطنية للتأكد من أنها آمنة، وأن التطعيم سيكون في جميع مناطق البلاد عبر منافذ الخدمات الصحية المنتشرة، مشددًا على الالتزام بالشفافية ومراقبة هذا الإجراء للتأكد من أن عملية التطعيم تجري على قدم وساق مجانًا ودون تفرقة.ولفت الأنظار إلى الخطط الصحية الرامية إلى متابعة الحالات التي تم تطعيمها في أعقاب منح التطعيمات تلافيًا لأي أعراض جانبية أو بحث أي شكاوى من قبل الأشخاص،وأن سلطات بلاده على علم بأن العديد من النيجيريين سافروا لتلقي اللقاحات بأنفسهم وأن فريق الاتصال يقوم بالفعل بتجميع فيلم وثائقي لهذا الأمر.يشار إلى أن إحصائيات الوضع الوبائي في نيجيريا تؤكد تخطى إجمالي إصابات كورونا 91 ألف حالة، وارتفاع الوفيات لأكثر من 1300 حالة،وأعلنت الحكومة النيجيرية مطلع الشهر الجاري عن فرض سلسلة من التدابير الاحترازية،لمواجهة الموجة الثانية من تفشى جائحة كورونا مع زيادة سرعة انتشار الفيروس في عدة دول بالعالم.