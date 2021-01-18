البرلمان العربى يرحب بمراسيم الرئيس الفلسطينى بشأن إجراء الانتخابات

رحب رئيس البرلمان العربى عادل بن عبد الرحمن العسومي، بالمراسيم الصادرة عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس بشأن تحديد مواعيد إجراء الانتخابات العامة الفلسطينية التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني على التوالي في غضون ستة أشهر خلال العام الجاري.وأكد العسومى دعم البرلمان العربي لهذه الانتخابات الهامة التي ستجرى للمرة الأولى منذ أكثر من عشر سنوات، واستعداده للمشاركة في مراقبتها وتقديم كل الدعم لإنجاحها، باعتبارها خطوة هامة لدعم القضية الفلسطينية في المقام الأول، ومدخلا أساسيا لاستعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، وتمكينا للشعب الفلسطيني الشقيق لاختيار ممثليه في مؤسساته الوطنية.كما رحب العسومى بالردود الإيجابية من الفصائل الفلسطينية بشأن تحديد موعد الانتخابات، ويدعو كافة أطياف الشعب الفلسطيني الشقيق وجميع الفصائل الفلسطينية للمشاركة في هذه الانتخابات والعمل على تذليل كافة العقبات من أجل إنجاحه