22 ألفا و857 إصابة بكورونا في روسيا

سجلت روسيا 22 ألفا و857 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في عموم البلاد إلى ثلاثة ملايين و591 ألفا و66 إصابة.وذكر المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس " كورونا" المستجد في بيان له اليوم الإثنين، أن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في 83 منطقة روسية من أصل 85 منطقة مكونة للاتحاد الروسي، مشيرا إلى تسجيل 471 وفاة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل إجمالي الوفيات في عموم البلاد إلى 66 ألفا و37 وفاة.وأضاف البيان أن العاصمة الروسية موسكو سجلت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 3679 إصابة، تليها مدينة سان بطرسبورج بـ 3287 إصابة، بينما سجلت مناطق ضواحي موسكو 1381 حالة إصابة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، موضحا أن 18 ألفا و333 شخصا تماثلوا للشفاء من الفيروس التاجي وغادروا المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين في عموم روسيا إلى مليونين و978 ألفا و764 شخصا.