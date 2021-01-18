«التعاون الإسلامي» يدين إطلاق الحوثيين مقذوفًا عسكريًا باتجاه السعودية

أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بشدة، إطلاق ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، مقذوفًا عسكريًا تجاه إحدى القرى بمنطقة جازان بالمملكة العربية السعودية، واستهداف المدنيين والأعيان المدنية.وجدد العثيمين، في بيان له اليوم الإثنين، تضامن منظمة التعاون الإسلامي ووقوفها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها والحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.