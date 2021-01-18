التحفظ سجائر أجنبية غير خالصة الرسوم الجمركية بميناء الإسكندرية

قررت نيابة ميناء الإسكندرية، التحفظ على كمية من السجائر الأجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية، قبل تهريبها داخل البلاد، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وضبط اوراق الشحنة لفحصها.البداية بورود معلومات سرية مقدمة من إدارة جمرك الصادر بالإسكندرية، وقسم مكافحة جرائم الأموال العامة، بالإشتباه فى قيام شركة "س. ل. ا" بتصدير أصناف مخالفة ضمن مشمول حاوية عبارة عن 630 كرتونة منتجات زجاجية مصدرة إلى ميناء حيفا، وتم تمرير الحاوية على جهاز الفحص بأشعة "إكس راي" تبين بوجود كثافات متماثلة ومتعددة، وتم استصدار إذن النيابة وتشكيل لجنة جمركية وأمنية للمعاينة الفعلية وجرد مشمول الحاوية، فتبين وجود 215 كرتونة بكل منها 16 خرطوشة بإجمالي 3440 خرطوشة بكل منها 10 علب سجائر أجنبية الصنع بدون منشأ ماركة "Manchester" وغير ملصق عليها طابع بندرول مخبأة داخل الكراتين الخاصة بالمنتجات الزجاجية فى الثلث الاخير من الحاوية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار الجهات المختصة.