رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 18 يناير 2021 الموافق 05 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحف لبنان: تشكيل الحكومة في حالة شلل تام رغم الانهيار الاقتصادي

الإثنين 18/يناير/2021 - 11:15 ص
ميشال عون
ميشال عون
ا ش ا
طباعة
أكدت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الإثنين، أن ملف تشكيل الحكومة الجديدة يمر بحالة شلل أقرب إلى "الموت الإكلينكي" في ظل العقبات المتعددة وغياب أي قوة دفع لتسريع التأليف الحكومي، وذلك على الرغم من المؤشرات الاجتماعية المقلقة والانهيار المالي والاقتصادي، على نحو يجعل لبنان محاصرا بين حدّي الفراغ والفوضى.

وأجمعت صحف (النهار والجمهورية ونداء الوطن والأخبار واللواء والشرق) على أن لبنان يمر بأخطر مرحلة في تاريخه، وأن بقاء البلاد في دوامة الفراغ الحكومي يفاقم من فداحة الوضع المالي، مشيرة إلى وجود مخاوف جدية من حدوث "انهيارات اجتماعية مخيفة" تحت وطأة الجائحة الوبائية لكورونا والإغلاق العام من جهة، والانهيار المالي والاقتصادي من جهة أخرى، بما يعني أن البلاد تتجه نحو مرحلة أشد إيلاما.

وذكرت الصحف أن وتيرة العمل السياسي في لبنان توحي أن الحكومة الجديدة العالقة جراء الشروط المتبادلة من قبل المعنيين بعملية التأليف، دخلت حالة من الجمود الطويل الذي من المرجح أن يمتد لأشهر، موضحة أنه لا توجد بوادر لقوة دفع في اتجاه إحياء المبادرات في الخارج، وأن القوى السياسية تُنفذ ما يمكن وصفه بـ "الإضراب السياسي" حيث لا أحد يتواصل مع أحد، ولا تفكير في إطار للخروج من الأزمة السياسية على الرغم من المخاطر المحدقة بالبلاد.

وأبدت عدد من الصحف خشية من حدوث "انفجار وشيك" في ضوء الواقع الاجتماعي بالغ الصعوبة وتداعياته على اللبنانيين، ما لم يحدث اختراق سياسي سريع ينهي أزمة التأليف ويأتي بالحكومة الجديدة، مشيرة إلى أن عرقلة إنجاز الحكومة ورغم الخلافات الداخلية اللبنانية، إلا أن جانبًا كبيرًا منها مرجعه "أمر العمليات الإقليمي الذي اختبأ وراءه المحور الممانع الموالي لإيران لكي يمرر المرحلة الانتقالية في الولايات المتحدة".

ولفتت إلى إمكانية أن تلقى الدعوة التي أطلقها أمس البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي لمصالحة بين الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، تجاوبا لإعادة احتواء الموقف والعودة إلى آلية تأليف الحكومة باعتبار أن ليس في السياسة ما يسمى مستحيلا، مشيرة إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري ونائبه إيلي الفرزلي وكذلك مدير جهاز الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، قد يعملون على فتح خطوط اتصالات خلال أيام للوساطة وتذليل العقبات.

موضوعات متعلقة

إجمالى إصابات كورونا فى العالم يتجاوز 95 مليون حالة

بعد فشل محمد علي.. الباز: علي حسين مهدي «نمرة جديدة» يتم إعدادها

بعد إجرائه مسحة ذرية.. منع زيارة الفنان علي حميدة

مصدر بـ علمية كورونا: رصدنا تحورات في الفيروس.. والأعداد المعلنة ليست شاملة

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد المنطقة الصناعية بعرب العوامر

image description

صيانة أعمدة إنارة تأثرت بالطقس السيئ في دمياط

image description

محافظ الجيزة: دعم منظومة النظافة بمعدات بـ45 مليون جنيه

image description

أسيوط تكرم فريقها الصحي على جهوده في مواجهة كورونا

image description

جامعة أسيوط تكرم مدير عام الشؤون الهندسية لبلوغه سن المعاش

الأكثر قراءة

الصحة العالمية: مصاب كورونا يظل ناقلا للعدوى لمدة 9 أيام

بعد إجرائه مسحة ذرية.. منع زيارة الفنان علي حميدة

دفعة العمالة الغير منتظمة يناير.. موعد صرف المنحة الخامسة للعمالة الغير منتظمة 2021

«سي إن إن»: اكتشافات سقارة الأخيرة ستعيد كتابة التاريخ

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

9 إصابات كورونا في صفوف رحلتين حملتا لاعبين ببطولة أستراليا للتنس

بسرعة 150 كيلومترا في الساعة.. إعصار «كيمي» يقترب من شمال أستراليا

مصر مع السويد.. 8 مباريات حاسمة في كأس العالم لكرة اليد

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 18-1-2021

أيام زمان

«كنت ضيف عليهم».. هل خلف أحمد زكى وعده مع مدرسة المشاغبين؟

عماد عبدالحليم توفي شابًا.. عم مطربة مشهورة.. وتبناه العندليب

سر حمل متظاهري ثورة 19 الفنان حسن فايق على الأعناق

إسماعيل ياسين اشتكى لى من العوز.. اعترافات خورشيد عن الفقر

مقالات الرأي
د. منى حلمى
يوم سعيد فى حياة الطفلة «فاتن حمامة» ويوم سعيد فى حياة الفن السابع
عمرو خالد
«الجبار».. اذهب إليه بكسرك وسيجبر بخاطرك «2 - 2»
مؤمن المحمدي
ذئاب الجبل
د.أحمد الخميسى
سلافوى جيجك.. «كوفيـد- 19» الذى هز العالم
المزيد

الثقافة

رحلة العائلة المقدسة بثقافة الأقصر

أمل سرور تروى كواليس حوار على مائدة صلاح فضل جمعت عمالقة الكتابة

محاضرات ثقافية وأمسيات شعرية وورش فنية بـ«ثقافة الأقصر»

نشاط مكثف للقوافل الثقافية بقرى الشرقية