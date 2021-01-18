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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

محافظ أسيوط يتفقد المنطقة الصناعية بعرب العوامر

الإثنين 18/يناير/2021 - 11:14 ص
جريدة الدستور
أسيوط_محمد أبوشادي:
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تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الإثنين، أعمال توصيل المرافق والرصف بمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة عرب العوامر الصناعية بمركز أبنوب وتابع معدلات التنفيذ التى بلغت 94% والذى يتكون من 272 وحدة صناعية ومنطقة إدارية تجارية ومنطقة خدمية على مساحة 71.4 فدان ويأتي إنشائها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة لتنمية الصعيد وتوفير فرص العمل للشباب وجذب استثمارات جديدة وتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

رافقه خلال الجولة تاج جلال رئيس مركز ومدينة أبنوب والمهندس جلال درويش مدير مشروع مجمع الصناعات والمهندس عصام إبراهيم رئيس قطاع كهرباء شمال.

تفقد المحافظ، أعمال توصيل خطوط وكابلات الكهرباء للمجمع والتقى المهندس عصام إبراهيم رئيس قطاع كهرباء شمال واستمع إلى شرح لأهم أعمال مد خطوط وكابلات الكهرباء جهد 22 كيلو فولت للمجمع والتي يجري تنفيذها لاستكمال منظومة المرافق للمجمع.

واستكمل المحافظ جولته بالمجمع بمتابعة تنفيذ أعمال الرصف واستمع إلى شرح من المهندس جلال درويش مدير مشروع مجمع الصناعات لأهم الأعمال التي يجرى تنفيذها ونسب التنفيذ كما تفقد بعض الوحدات التجارية والخدمية بالمجمع كما تفقد بعض أعمال المرافق والبنية التحتية التي يجري تنفيذها بالمجمع من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء مشددًا على سرعة نهو الأعمال وفقًا للاشتراطات الفنية والمواعيد الزمنية.

وأكد محافظ أسيوط على أهمية المجمع الذي يتكون من وحدات صناعية تشمل أنشطة الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية البسيطة بالإضافة إلى المناطق الخدمية والتجارية والإدارية ويساهم فى توفير فرص عمل للشباب واستيعاب العديد من الأيدى العاملة خاصة من الحرفيين وأصحاب الصناعات الصغيرة مشيدًا بجهود القيادة السياسية لتعزيز التنمية الصناعية والاستثمار في هذا القطاع فضلًا عن خططها نحو إنشاء المناطق والمجمعات الصناعية لما لها من دور كبير في تنمية قطاع الصناعة ودفع عجلة التنمية معلنًا تذليل كافة العقبات لسرعة نهو الأعمال واستكمال تنفيذ المشروع وفقًا للاشتراطات الفنية والمدة الزمنية المحددة بالتنسيق مع كافة شركات المرافق موجهًا بالمتابعة المستمرة لتنفيذ الأعمال وتقديم كافة أوجه الدعم لاستكمال مراحل المشروع الذي يشرف عليه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لصالح وزارة التجارة والصناعة.

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