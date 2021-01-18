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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مهلة شهر لطلاء واجهات المنازل بالشلاتين جنوب البحرالأحمر

الإثنين 18/يناير/2021 - 11:12 ص
لطلاء واجهات المنازل
لطلاء واجهات المنازل
علي عواد
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حددت الوحدة المحلية لمدينة الشلاتين، جنوب محافظة البحر الأحمر، مهلة لمدة شهر لأصحاب العقارات في المدينة، للانتهاء من طلائها لإظهارها بالمظهر الجمالى لها، تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء.

وأكد اللواء ياسر شعبان رئيس مدينة الشلاتين، في بيان له، إنه تم إخطار أصحاب العقارات بضرورة المشاركة الحضارية فى إظهار المدينة العريقة بأجمل صورة لها، وذلك بالالتزام بما جاء بتوجيهات رئيس الجمهورية وتعليمات مجلس الوزراء والمتضمن طلاء واجهات جميع المبانى بالمدن والقرى باللون الموحد.

وأوضح رئيس مدينة الشلاتين أنه تم تحديد مهلة شهر للانتهاء من عملية الطلاء التى بدأت من السبت الموافق 16 يناير 2021، وتم نشر إعلان توضيحى على صفحه الوحدة المحلية لمدينة الشلاتين، وأن الوحدة المحلية تثمن المشاركة الايجابية معها فى إظهار المدينة بالشكل الحضاري.

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