القبض على 7 عاطلين بـ6 أسلحة نارية في أسوان

تمكن ضباط مديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، من القبض على 7 أشخاص، خلال حملة أمنية، اليوم الأثنين، وبحوزتهم كميات من المخدرات.وكانت تلقت الجهات الأمنية، إخطارًا يُفيد بالقبض على 7 أشخاص، بحوزتهم «6 سلاح نارى، وكمية من نبات البانجو تزن 2.900 كيلو جرام و(150) جرام هيدرو و(50) جرام هيروين»، وتحرر المحضر اللازم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.يأتي ذلك في إطار خطة تكثيف الوجود الشرطي بالشارع لفرض الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، بالإضافة إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها وعلى وجه الخصوص أعمال البلطجة، والحد من تجارة وترويج كل أنواع المواد المخدرة.