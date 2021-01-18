إحالة تشكيل عصابي لتهريب المهاجرين لإسبانيا واليونان للجنايات

أحالت النيابة العامة بمحافظة القاهرة، اثنين من المتهمين إلى محكمة الجنايات، بتهمة تكوين عصابة تخصص نشاطها الإجرامي في تهريب راغبي الهجرة خارج البلاد، إلى دولتي "إسبانيا، اليونان" عبر "أيطاليا" بطريقة غير مشروعة، في القضية رقم16260لسنة 2020، جنايات النزهة، والمقيدة برقم 2499 لسنة 2020، كلي شرق القاهرة.وجاء في قرار الإحالة الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه، "أنه بعد الاطلاع على الأوراق وماتم فيها من تحقيقات، تتهم النيابة العامة،(م. م)، 45 سنة، عامل، مقيم في مركز أبو حماد الشرقية، و(م. ب)، 40 سنة، مقيم في الحي 11 أکتوبر ثان، لأنهما في يوم 20201029 بدائرة قسم شرطة النزهة محافظة القاهرة، أسسا وآخر مجهول جماعة منظمة لأغراض تهريب المهاجرين تحت إدارة المتهم الأول".وأشار قرار الإحالة إلى أن المتهمين "شرعوا في تهريب اثنين من المهاجرين إلى دولتي إسبانيا، اليونان عبر دولة إيطاليا بطريقة غير مشروعة باستخدام تأشيرات دخول مزورة كليا وذلك عن طريق الجماعة الإجرامية، محل الاتهام الأول وهي جريمة لها طابع عبر وطني إلا أنه أوقف اثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو ضبط المهاجرين المهربين سالفوا الذكر على النحو المبين بالأوراق.وأوضح قرار الإحالة ان المتهمين اشتركا واخر مجهول بطريقي الأتفاق والمساعدة في تزوير تذاكر سفر منسوب صدورها لدولتي اسبانيا، ايطاليا بطريق الأصطناع بأن أمدوا المجهول بالبيانات اللازمة فأنشأها على غرار المحررات الصحيحة، التي تصدر من الجهة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق على النحو المبين بالتحقيقات.