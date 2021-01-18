اعتماد مركز «التعليم» لإعداد القيادات التربوية من التنظيم والإدارة

أعلنت رندا حلاوة، رئيس الإدارة المركزية لمركز إعداد القيادات التربوية، اعتماد الإدارة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كمركز تدريبي معتمد لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وإدارجها ضمن دليل المراكز التدريبية المعتمدة على المستوى القومي.وأكدت حلاوة، في تصريحات لها، إنها سابقة هي الأولى منذ إنشاء الإدارة المركزية للتدريب، تماشيا مع القانون 81 لعام 2016 والتي تم تعديلها إلى الإدارة المركزية لمركز إعداد القيادات التربوية.وأضافت أن ذلك الإنجاز جاء بعد جهد كبير من العاملين بالإدارة المركزية لمركز إعداد القيادات التربوية وقيادتها في أجواء تتسم بالود والمحبة والتعاون والتخطيط الجيد.