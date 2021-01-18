جدول مواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2021 في مصر

لجأت وزارة المالية إلى خطة صرف جديدة للمرتبات موظفي الجهاز الإداري للدولة من ماكينات الصرف الآلي ATM وهي الصرف عن طريق مجموعات ثلاثة خلال الفترة من 24 _ 26 يناير الجاري لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتشر بسرعة تفوق موجته الأولى بـ 70% حيث يحترق الفيروس القاتل الجهاز التنفسي عن طريق الفم أو الأنف ويعمل على إضعاف الخلايا المناعية ويدمر باقي أجهزة الجسم حتى يتسبب في وفاة الفورية.





المجموعات الثلاثة التي حددتها وزارة المالية ومواعيد صرف الرواتب

وضعت وزارة المالية جدول مواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2021 للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى ثلاث مجموعات لمنع التكدس على ماكينات الصرف الآلي للبنوك حيث تتكون المجموعة الأولى من 11 وزارة و 8 مديريات تابعة لهم هم الإسكان والآثار والداخلية والثقافة والأوقاف والبترول والتجارة والزراعة والتجارة والبيئة والبترول والطيران ومديرية الإسكان والمرافق والشؤون الصحية والطرق والنقل والقوى العاملة والتموين وقد حددت الوزارة يوم 24 يناير موعدا لصرف رواتبهم.





وتتكون المجموعة الثانية من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ووزارة العدل ووزارة الكهرباء ووزارة التخطيط ووزارة التنمية المحلية ووزارة العدل ووزارة الكهرباء وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة والمحكمة الدستورية العليا والجهاز المركزي للمحاسبات وحددت يوم 25 يناير موعدا لصرف رواتبهم.





وتتكون المجموعة الثالثة من وزارة التربية والتعليم ووزارة الزراعة ووزارة الموارد المائية والري ووزارة الخارجية ووزارة الشباب والرياضة ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والأزهر الشريف يوم 26 يناير الجاري موعدا لصرف رواتبهم.





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