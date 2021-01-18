2618 إصابة بفيروس كورونا في التشيك

سجلت وزارة الصحة في التشيك اليوم الإثنين، 2618 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكر راديو "براغ الدولي" إن تلك الحصيلة هي أقل زيادة يومية تشهدها البلاد منذ بداية العام الجاري، مضيفا أن الرقم يقل بواقع 1700 حالة عن يوم الأحد من الأسبوع الماضي.يذكره أنه لا يزال هناك 145 ألف حالة إصابة نشطة في البلاد، فيما يتلقى 6330 شخصا العلاج داخل المستشفيات، حيث بلغ إجمالي الوفيات في البلاد حتى الآن 14 ألفا و449 حالة وفاة.