محافظ مطروح: تم إعداد المخطط الاستراتيجي لتطوير واحة سيوة

قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إن القيادة السياسية تهتم بواحة سيوة، حيث تم إعداد المخطط الاستراتيجى لتطوير وتنمية الواحة والإسراع في وضع حلول عاجلة ودائمة لمشكلات عانت منها سيوة عقود طويلة ورفع كفاء البنية التحتية التى تعد الأساس الذي يخدم قطاع السياحة.وأوضح أنه تم وضع مخطط التنمية الشاملة للواحة، والذى ياتى ضمن الاهتمام الأكبر من القيادة السياسية لمحافظة مطروح عامة وسيوة خاصة، حيث رصد مجلس الوزراء الاعتماد المالي للبدء فى حل مشكلة ارتفاع منسوب مياه الصرف الزراعى وبدء الخطوات الفعلية لوزارة الموارد المائية والرى بعد الزيارة الأخيرة لوزير الرى.وأضاف أنه تم البدء في تطوير طريق سيوة مطروح لإزدواجه إلى طريقين أحدهما خرساني والأخر أسفلتي، وذلك بطول 310 كم وعرض 16 مترا وسمك خرسانة 30 سم وطبقة أساس 15 سم للتيسير على المسافرين وتحمل حمولات السيارات الثقيلة على طول الطريق، وليتواكب مع النهضة السياحية التى تشهدها الواحة.وتابع أنه جارى رصف وتطوير مدخل المدينة بطول 7 كم، وإنشاء سوق حضارى بالمدينة البيئية السياحية ودراسة تطوير 3 مناطق بسيوة بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات وهى "السلام، وفلة، أبو الليف" بما يخدم النشاط السياحى بالواحة مع مراعاة المخطط العام لتطوير الواحة والحفاظ على التراث البيئى بها بالتنسيق مع وزارة السياحة.وأكد أنه جارى دراسة إعداد مطار سيوة لاستقبال حركة السياحة والعمل على الترويج السياحى للواحة وغيرها من الخطوات الجادة والفاعلة نحو تنمية سيوة بالإضافة إلى المشروعات القومية الحالية على أرض مطروح والجارى الانتهاء من المراحل الأولى منها وافتتاحها قريبا كمدينة العلمين الجديدة وميناء جرجوب التجارى بالنجيلة وتطوير منفذ السلوم البرى مع إقامة منطقة لوجيستية.