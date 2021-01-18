يجرى مارس المقبل.. 6 معلومات عن الامتحان التجريبي للثانوية العامة

يستعد طلاب الصف الثالث الثانوي للامتحان التجريبي المقرر عقده في مارس المقبل، في سابقة تحدث لأول مرة بعقد "أونلاين"، في الوقت الذي بدأ فيه المركز القومي للامتحانات خطته لوضع الامتحان، والذي سيكون لتدريب الطلاب على شكل الامتحان الأساسي حتى يطمئنوا، على أن يكون بلا درجات والهدف منه فقط هو اختبار الشبكات وتدريب الطلاب على نظام الأسئلة الجديد.وترصد "الدستور"، في التقرير التالي، أبرز المعلومات عن الامتحان التجريبي- سيتم إجراء امتحان تجريبي لطلاب الصف الثالث الثانوي، بعد إجازة منتصف العام الدراسي 2020-2021.- يهدف إلى تجربة الشبكات والمنصات والبنية التحتية والتعود على النظام الجديد.- ستكون الأسئلة مبسطة وتغطي الأجزاء من المنهج التي تمت دراستها حتى موعد الامتحان.- هدفه رصد المشكلات هو الهدف من الاختبار التدريبي للوقوف على أى مشكلات والتعامل معها.- محاولات الغش أو الاعتماد على آخرين لن تفيد صاحبها ولكنها ستضره، حيث سيفقد فرصة التعرف على مستواه الحقيقي.- امتحانات نهاية العام ستكون في لجان مراقبة لا يسمح فيها بالعمل الجماعي أو الاعتماد على الآخر.​​​​​​​