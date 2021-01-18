تفاصيل إنشاء 4 صوب زراعية بمشتل بيئي بالخارجة في الوادي الجديد

قالت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن وزارة الزراعة ستقوم بتوريد المستلزمات اللازمة لإنشاء المشتل البيئي بمدينة الخارجة في محافظة الوادي الجديد، وتلتزم بإنشاء 4 صوب زراعية وتوفير الأسمدة والمبيدات اللازمة للزراعة، وتقوم وزارة البيئة بتوفير التمويل اللازم للمشروع.وتابعت وزيرة البيئة، أن الوزارة ستقوم بإعداد وتمهيد وتجهيز الأرضي الزراعية، وخلق ترب زراعية جيدة، وتوريد وزراعة سياج شجرى حول المشتل كمصدات للرياح من جميع الجوانب، وتوريد عدد من الأشجار والشتلات وتشمل 5000 شجرة كونوكارس، 5000 أكاسيا سالجنا، وعدد من الأشجار المثمرة، منها 5000 شتلة زيتون، 5000 شتلة دوارتنا ليموني، 5000 شتلة ليمون، و5000 شتلة برتقال.وأشارت فؤاد، إلى أن تلتزم محافظة الوادى الجديد وفقا للبروتوكول باستلام كافة المستلزمات اللازمة لإنشاء المشتل طبقا للأعداد والمواصفات الواردة بالبروتوكول والحفاظ عليها وتوفير مصدر للرى بالمشتل لضمان استدامتها.جاء ذلك خلال توقيع ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى واللواء محمد الزملوط محافط الوادي الجديد، بروتوكول للتعاون بين الأطراف الثلاثة لتوفير المستلزمات اللازمة لإنشاء مشتل بمدينة الخارجة على مساحة 5 أفدنة لإنتاج الشتلات اللازمة من أشجار الزينة والأشجار المثمرة.