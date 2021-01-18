ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية

شهد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي" ارتفاعًا، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.25% رابحًا 22.58 نقطة ليصل إلى مستوى 8897.48 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.43% خاسرًا 112.12 نقطة ليصل إلى مستوى 25712.43 نقطة، وبلغ حجم التداول 89.4 مليون سهم بقيمة 2.7 مليار ريال.وصعد 20 قطاعًا بسوق السعودية، على رأسها قطاع المرافق العامة بنسبة 1.88%، أعقبه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.49%، يليه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.61%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.50%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.49%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.45%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.39%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.37%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.36%، فيما تراجع قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.16%.وقفز 134 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "زجاج" بنسبة 5.12%، ثم سهم "تبوك الزراعية" بنسبة 4.60%، ثم سهم "العمران" بنسبة 3.68%.وتراجع 44 سهمًا على رأسها سهم "الأصيل" بنسبة 1.53%، ثم سهم "الباحة" بنسبة 1.50%، ثم سهم "بوان" بنسبة 1.29%، فيما تصدر سهم "تبوك الزراعية" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغ 177.7 مليون ريال سعودي.