رئيس الوزراء يصل البرلمان لإلقاء بيان الحكومة أمام النواب

وصل الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل الي مقر مجلس النواب، واستقبله المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس.و تأتي زيارة رئيس مجلس الوزراء الي مقر مجلس النواب من أجل عرض بيان الحكومة أمام الجلسة العامة، اليوم، وعرض ما تم تنفيذه من برنامج الحكومة خلال الفترة الماضية.وكانت اللجنة العامة لمجلس النواب قد أصدرت بيانا اكدت فيه، أنها تلاحظ لديها وجود بعض الملاحظات علي بيان الحكومة، وبالتالي لابد من استدعاء رئيس مجلس الوزراء ووزراء الحكومة.