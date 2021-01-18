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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

الكشف عن لقاء إسرائيلي- سوري في اللاذقية برعاية روسية

الإثنين 18/يناير/2021 - 11:02 ص
الحدود الإسرائيلية
الحدود الإسرائيلية السورية
سارة شريف
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نشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية اليوم تقارير نقلاً عن مركز جسور للدراسات الذي يتخذ من تركيا مقراً له جاء فيها أن قاعدة حميميم الروسية في اللاذقية، استضافت الشهر الماضي اجتماعا إسرائيليا – سوريا أمنيا.

وجاء في تقرير صادر عن المركز أنه حضر عن الجانب الإسرائيلي رئيس هيئة الأركان سابقا الجنرال احتياط جادي أيزنكوت والمسؤول السابق في جهاز الموساد آري بن مناشيه، فيما ضم الوفد السوري مدير مكتب الأمن الوطني اللواء علي المملوك والمستشار الأمني في القصر الجمهوري بسام حسن، كما شارك قائد القوات الروسية في سوريا إلكسندر تشايكوف.

وبحسب التقرير طالبت إسرائيل بإخراج ايران وميليشياتها من الأراضي السورية بشكل كامل، وإعادة هيكلة المؤسستين العسكرية والأمنية وتشكيل حكومة جديدة في دمشق تضم المعارضة، أما الوفد السوري فطالب بتسهيل العودة إلى الجامعة العربية والحصول على مساعدات مالية لسداد الديون الإيرانية، ووقف العقوبات الغربية، وذلك لإتاحة المجال أمام إخراج إيران من سوريا، ولم يصدر تعقيب رسمي من تل أبيب أو دمشق.

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