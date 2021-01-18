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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تحويل ولاية 707 آلاف فدان بالساحل الشمالي لـ «المجتمعات العمرانية»

الإثنين 18/يناير/2021 - 10:59 ص
اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب
ياسمين شعيب
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قال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أنه يجري تنفيذ القرار 361 لتحويل ولاية 707 آلاف فدان بالساحل الشمالي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بما يعمل على إقامة المزيد من المدن الحديثة على غرار العلمين الجديد كرأس الحكمة الجديدة وتوفير مزيد من فرص العمل.

وأوضح محافظ مطروح أنه تم الانتهاء من المخطط العمراني الاستراتيجي والتفصيلي لعدد من مدن المحافظة وتطوير 6 مناطق سكنية بمدينة مرسى مطروح تطويرا شاملا، بالتنسيق مع صندوق تطوير العشوائيات وهي "العجارمة، العزبة الغربية، السلام، الشيخ صافى، المغاربة، كفر الشيخ ".

وأضاف المحافظ أنه يجري الإسراع في إعادة الشيء لأصله بعدة مناطق بمرسي مطروح واستكمال تطوير عمارات الكيلو 4، بعدد 10 عمارات كمرحلة ثانية بالتعاون مع البنك الأهلي المصري بتكلفة 120 مليون جنيه بإجمالي 35 عمارة سكنية.

وأكد " شعيب" أنه سيتم إنشاء منطقة الإسكان الاجتماعي بالتنسيق مع وزارة الإسكان على مساحة 30 فدانا خلف مشروع ابنى بيتك بمنطقة الامام مالك بمرسى مطروح، واستكمال إنشاء الأسواق الحضارية ومنها السوق الحضاري بسيوة وتم التنفيذ بنسبة 90 %، مشيرا الي أنه يجري مراجعة ملفات المتقدمين للحصول على 82 وحدة سكنية بعمارات الكيلو 4 الجديدة لتسليمها قريبًا.

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