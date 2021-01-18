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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تعاون بين «البيئة» و«الزراعة» لإنشاء مشتل بيئي بالوادي الجديد

الإثنين 18/يناير/2021 - 10:58 ص
وزيرة البيئة
وزيرة البيئة
أريج الجيار
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وقعت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء محمد الزملوط محافط الوادى الجديد، بروتوكول للتعاون بين الأطراف الثلاثة لتوفير المستلزمات اللازمة لإنشاء مشتل بمدينة الخارجة على مساحة 5 أفدنة لإنتاج الشتلات اللازمة من أشجار الزينة والأشجار المثمرة.

وأكدت وزيرة البيئة أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار التعاون الوثيق والمشترك بين مؤسسات الدولة لحماية البيئة واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها، ولدعم السياسات البيئية للحد من الملوثات والانبعاثات الصادرة بالهواء المحيط وبما يكفل تحقيق أهداف التتنمية المستدامة وزيادة نصيب الفرد من المساحات الخضراء والحد من التلوث لما للأشجار من دور حيوى فى تخفيف ملوثات الهواء، أيضا لتحسين المظهر الجمالى والمساهمة فى التصدى لقضية التغيرات المناخية من خلال خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مشيرة إلى أنه نظرا لأن محافظة الوادى الجديد من أكبر محافظات الجمهورية من حيث المساحة، حيث تمثل 44% من مساحة مصر، فكان من الضروري إنشاء مشتل بيئى بها لإنتاج الشتلات اللازمة من أشجار الزينة وبعض أنواع الأشجار المثمرة لسد احتياجات المحافظة من هذه الأشجار.

وأوضحت فؤاد، أنه بموجب هذا البروتوكول تلتزم وزارة البيئة بتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروع، كما تلتزم الأطراف المعنية بتشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ هذا البروتوكول والتنسيق فيما بينهما وتذليل أي عقبات قد تواجه التنفيذ وذلك من الجهات الإدارية المعنية بكل جهة.


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