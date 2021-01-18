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رئيس التحرير التنفيذي
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لايف ستايل

7 نصائح لتجنب حساسية الأسنان في فصل الشتاء

الإثنين 18/يناير/2021 - 11:20 ص
حساسية الأسنان
حساسية الأسنان
شيماء دهب
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تسبب حساسية الأسنان إزعاجا للعديد من الأشخاص خاصة في فصل الشتاء، وذلك لأنها تكون في أضعف حالاتها، ومنها يشعر الشخص بالألم وعدم الراحة لوصول برودة الطقس للأسنان ومنها للثة.

من جانبه، قال الدكتور هيثم عثمان، أخصائي تجميل وجراحة الأسنان: تعتاد الأسنان على درجة حرارة عادية وفي حالة وصول الهواء البارد إليها يشعر الشخص بالألم، الأمر نفسه الذي يحدث في حالة تناول المياه الباردة، وهذا دليل على أن الشخص يُعاني من حساسية الأسنان.

وأضاف عثمان، لـ"الدستور": في هذه الحالة تتأثر طبقة العاج الحساسة المتواجدة بالأسنان بشكل أسرع من طبقة المينا الخارجية، الأمر الذي يمكن أن يسبب شقوقا بالسن، ولا تؤثر على هيكل السن، بل إنها تسبب ألما، مؤكدًا أنه يمكنا تجنب هذه الآلام من خلال النصائح التالية.

- التنفس عن طريق الأنف وليس الفم.

- استخدام مضمضة غنية بالفلورايد مرتين إلى ثلاث مرات يوميًا.

- تقليل تناول الأطعمة المثلجة والباردة لأنها تتسبب في إصابة جذور الأسنان الحساسة.

- شرب الماء بصورة دائمة حتى يساعد في تنشيط الدورة الدموية.

- استبدال الحمضيات والسكريات بمنتجات الألبان، الكالسيوم.

- العناية بمشكلة الجيوب الأنفية.

- استخدام المعجون الخاص بالأسنان الحساسة.

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